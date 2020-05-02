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Европейское космическое агентство применит разработку украинского школьника

Суббота, 2 мая 2020, 13:38
Европейское космическое агентство применит разработку украинского школьника

Семиклассник из Киева Артем Шелестов усовершенствовал скрипт для Европейского космического агентства, теперь им смогут пользоваться ученые со всего мира.

Источник: Укринформ со ссылкой на данные Малой академии наук Украины

Дословно: "Модифицированный скрипт позволит со спутников точнее отличить здоровую растительность от больной. За свою работу Артем Шелестов занял первое место среди 341 участника на Всеукраинском конкурсе "Эко-взгляд" Малой академии наук Украины, который проводился в дистанционном формате. Школьник исследовал корреляцию между зелеными насаждениями и качеством атмосферного воздуха города Киева".

Детали: Всеукраинский конкурс "Эко-взгляд" основан в 2019 году. Его цель - популяризация знаний по экологии, географии, дистанционного зондирования Земли и смежных отраслей науки, поддержка одаренных детей и учащейся молодежи, привлечение их к научно-исследовательской деятельности.

В рамках "Эко-взгляда" все участники прошли онлайн-курс на платформе Canvas. Во время обучения учащиеся анализировали спутниковые снимки сервиса EO Browser и получили базовые знания по экологии. Кроме того, работники лаборатории в течение года оказывали консультации всем участникам конкурса.

Скриптами называют специальные программные коды, которые расширяют возможности порталов или других цифровых ресурсов.

Темы: ITтехнологиикосмосУкраина
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