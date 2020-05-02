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Число жертв коронавируса в Испании превысило 25 тысяч

Суббота, 2 мая 2020, 17:27

В Испании с начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 25 100 человек.

Таковы последние данные Минздрава Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В течение последних суток от коронавирус умерли 276 человек. Это чуть меньше чем вчера, когда сообщалось о 281 смерти и чуть больше чем в четверг, когда умерли 268 человек.

За минувшие сутки выявили 1147 новых случаев коронавирус, общее число заражений выросло до 216 582.

Всего с начала эпидемии излечились 117 248 человек, из них 2 570 – в течение последних суток.

Испанские велосипедисты и бегуны вышли на улицы в эту субботу, чтобы заняться спортом – впершез середины марта, когда в стране было объявлено чрезвычайное положение начался карантин. С 6.00 до 10.00, а также с 20.00 до 23.00 разрешены занятия спортом для людей старше 14 лет, в то время как для лиц старше 70 лет соответствующие изменения будут продолжаться с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 20.00.

Темы: Испаниякоронавирус


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