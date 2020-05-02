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В субботу на Донбассе ранены уже двое военных

Суббота, 2 мая 2020, 17:35
В субботу на Донбассе ранены уже двое военных

В субботу в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения, в общем зафиксировано 15 случаев нарушения "тишины".

Источник: сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов

Дословно: "В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств дали оккупационным подразделениям достойный отпор и жестко подавили преступную вооруженную активность. Потери противника уточняются".

Детали: Вооруженные формирования РФ в субботу применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник с направления населенного пункта Каштаново дважды обстреливал украинские позиции неподалеку Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

С беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники пять раз вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Хутора Вольный из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.

По окрестностям Орехово враг совершил четыре обстрела, применив 29 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По населенному пункту Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Южного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Что предшествовало: Ранее уже сообщалось о ранении одного украинского военного в субботу.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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