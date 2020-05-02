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Премьер Британии назвал сына в честь врачей, которые вылечили его от коронавируса

Суббота, 2 мая 2020, 17:47
Премьер Британии назвал сына в честь врачей, которые вылечили его от коронавируса

Премьер Британии Борис Джонсон и его невеста Керри Саймондс назвали наворожденного сына Вилфредом Лоури Николасом Джонсоном, причем имя Николас было выбрано в честь двух врачей, спасших жизнь главе правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Саймондс рассказала, что ребенок был назван в честь дедушки премьер-министра Вилфреда и ее дедушки Лоури.

Малыш также был назван в честь двух врачей, доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта, которые боролись за жизнь Бориса Джонсона, когда он был в реанимации с коронавирусом в прошлом месяце.

Вилфред Джонсон появился на свет утром 29 апреля, вскоре после выхода премьера на работу после COVID-19.

Саймондс также недавно неделю провела в постели с симптомами болезни.

Темы: Великобританиякоронавирусмедицина
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