Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве и трех областях в субботу будут грозы и шквалы

Суббота, 2 мая 2020, 18:02
В Киеве и трех областях в субботу будут грозы и шквалы

В Киеве, а также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях и до конца суток 2 мая ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

Источник: КГГА, Укргидрометцентр

Дословно КГГА: "В ближайший час и до конца суток 2 мая в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Киевская власть советует придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра, в частности закрыть окна домов; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Дословно Укргидрометцентр: "До конца суток 2 мая в Житомирской, Винницкой и Киевской областях грозы, местами шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

2-3 мая в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Украинская правда
Темы: погодаКиевКиевская областьЖитомирская областьВинницкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: