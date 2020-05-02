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В Киеве и трех областях в субботу будут грозы и шквалы

Суббота, 2 мая 2020, 18:02

В Киеве, а также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях и до конца суток 2 мая ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

Источник: КГГА, Укргидрометцентр

Дословно КГГА: "В ближайший час и до конца суток 2 мая в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Киевская власть советует придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра, в частности закрыть окна домов; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Дословно Укргидрометцентр: "До конца суток 2 мая в Житомирской, Винницкой и Киевской областях грозы, местами шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

2-3 мая в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Украинская правда
Темы: погодаКиевКиевская областьЖитомирская областьВинницкая область


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