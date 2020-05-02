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Посол Украины отказался от участия в совместной с послом РФ церемонии в Берлине

Суббота, 2 мая 2020, 18:09
Посол Украины отказался от участия в совместной с послом РФ церемонии в Берлине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения бургомистра Берлина отметить завершение Второй мировой войны в Европе в компании послов РФ и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Несколько недель назад три посла получили приглашение от бургомистра Берлина Михаэля Мюллера. Вместе с представителями России, Украины и Беларуси он хотел 2 мая возложить венки в честь окончания Второй мировой войны в районе Берлин-Темпельхоф.

"На первом плане этого мероприятия есть чествование прежде всего российских, украинских и белорусских солдат Красной армии" - пояснили в мэрии Берлина.

Однако посол Украины отказался от участия в мероприятии.

Мельник пояснил, что высоко ценит приглашение: "Это признание неоспоримого вклада украинского народа в освобождении Европы от нацистского режима."

Посол подчеркнул, что память жертв войны является для него нравственным долгом. Однако ему пришлось воздержаться от участия в мероприятии 2 мая. "Даже в самом страшном кошмаре я не могу представить себе возложение венков рядом с представителем страны, которая уже более шести лет цинично ведет кровопролитную войну на востоке Украины", - сказал Мельник, попросив мэрию о понимании.

"Очень жаль, что бургомистр, видимо, забыл об этих фактах, вызывающих тревогу. Мы, украинцы, хотели бы больше отзывчивости и сопереживания", – пояснил посол.

Через 75 лет после окончания Второй мировой войны дипломат видит "белые пятна" в немецкой культуре памяти, особенно в связи с уничтожением украинцев во время войны. По его словам, это позорно, что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацизма. Осведомленность об этих жертвах также игнорируется немецкой общественностью.

"Поэтому я обращаюсь к Бундестагу и Берлинскому Сенату с просьбой установить Мемориал украинским жертвам нацистов на видном месте в центре федеральной столицы" - заявил Мельник.

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Темы: дипломатические отношенияГерманияРосcияБеларусь
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