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В Черкассах полиция проводит работу с бизнесом по коронавирусу

Суббота, 2 мая 2020, 19:18

В Черкассах работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению коронавируса, также мобильные группы полиции проводят превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса.

Источник: прокуратура Черкасской области

Дословно: "В настоящее время в г. Черкассы работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания.

Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории г. Черкассы Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19".

Детали: В прокуратуре отметили, что следствие в уголовном производстве продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
  • Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
  • Позже он опубликовал повестку на допрос. 

Украинская правда
Темы: Черкассыкарантинкоронавирусполицияпрокуратура


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