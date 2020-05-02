В Черкассах полиция проводит работу с бизнесом по коронавирусу

В Черкассах работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению коронавируса, также мобильные группы полиции проводят превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса.

Источник: прокуратура Черкасской области

Дословно: "В настоящее время в г. Черкассы работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания.

Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории г. Черкассы Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19".

Детали: В прокуратуре отметили, что следствие в уголовном производстве продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.

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