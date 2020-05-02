В Черкассах полиция проводит работу с бизнесом по коронавирусу
В Черкассах работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению коронавируса, также мобильные группы полиции проводят превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса.
Источник: прокуратура Черкасской области
Дословно: "В настоящее время в г. Черкассы работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания.
Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории г. Черкассы Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19".
Детали: В прокуратуре отметили, что следствие в уголовном производстве продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.
Предыстория:
- Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
- В связи с этим полиция начала уголовное производство.
- А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
- Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
- Позже он опубликовал повестку на допрос.