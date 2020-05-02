Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черкассах полиция проводит работу с бизнесом по коронавирусу

Суббота, 2 мая 2020, 19:18
В Черкассах полиция проводит работу с бизнесом по коронавирусу

В Черкассах работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению коронавируса, также мобильные группы полиции проводят превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса.

Источник: прокуратура Черкасской области

Дословно: "В настоящее время в г. Черкассы работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания.

Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории г. Черкассы Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19".

Детали: В прокуратуре отметили, что следствие в уголовном производстве продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
  • Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
  • Позже он опубликовал повестку на допрос. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черкассыкарантинкоронавирусполицияпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Черкассы
Схема уклонения от призыва: мужчин фиктивно зачисляли в студенты в Черкассах
Двое правоохранителей подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Черкассах
Черкасский "Азот" в январе-феврале увеличил производство на 23% по сравнению с довоенным уровнем
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: