Испанцам впервые за 49 дней разрешили заниматься спортом на улице

Бегуны, велосипедисты и серферы по всей Испании вышли из своих домов рано утром в субботу, поскольку взрослым впервые за семь недель разрешили заниматься спортом на улице на фоне ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Несмотря на то, что парки остаются закрытыми, людям разрешили бегать и ездить по улицам.

С 6.00 до 10.00, а также с 20.00 до 23.00 разрешены занятия спортом для людей старше 14 лет, в то время как для лиц старше 70 лет соответствующие изменения будут продолжаться с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 20.00.

В то же время, с 4 мая в Испании все будут обязаны носить маски в общественном транспорте, сообщает El Mundo.

Чтобы сделать это требование возможным, премьер Испании Педро Санчес объявил, что правительство займется непосредственным распределением шести миллионов масок. Кроме того, он поставит еще семь миллионов испанской федерации муниципалитетов и провинций. Наконец, еще полтора миллиона будут предоставлены таким организациям, как "Каритас" или Красный Крест.

Санчес также объявил, что он собирается запустить фонд в размере 16 миллиардов евро для автономных сообществ, что большинство региональных руководителей просили его 26 апреля.

Санчес также подтвердил, что в следующую среду, 6 мая, он попросит пленарное заседание Конгресса депутатов о новом продлении чрезвычайного положения еще на 15 дней. В этот раз впервые нет гарантии, что парламент его поддержит.

В течение последних суток от коронавируса в Испании умерли 276 человек. За минувшие сутки выявили 1147 новых случаев коронавирус, общее число заражений выросло до 216 582.