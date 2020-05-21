Пандемия: число случаев превысило 5 млн
Четверг, 21 мая 2020, 01:25
С момента появления коронавирусной болезни в мире зарегистрировали 5 миллионов 69 тысяч случаев заражения. Сейчас болеют 2 миллиона 738 тысяч человек.
Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику заболеваемости коронавирусом
Детали: В критическом состоянии сейчас находятся более 45 тысяч пациентов.
Жертвами болезни стали более 328 тысяч больных. В то же время побороли коронавирус более 2 миллионов человек.
В Соединенных Штатах зафиксировали больше всего случаев инфицирования – 1 миллион 588 тысяч.
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Напомним:
- Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о наибольшем количестве случаев заражений коронавирусом за сутки от начала пандемии.
Украинская правда