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Пандемия: число случаев превысило 5 млн

Четверг, 21 мая 2020, 01:25

С момента появления коронавирусной болезни в мире зарегистрировали 5 миллионов 69 тысяч случаев заражения. Сейчас болеют 2 миллиона 738 тысяч человек.

Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику заболеваемости коронавирусом

Детали: В критическом состоянии сейчас находятся более 45 тысяч пациентов.

Жертвами болезни стали более 328 тысяч больных. В то же время побороли коронавирус более 2 миллионов человек.

В Соединенных Штатах зафиксировали больше всего случаев инфицирования – 1 миллион 588 тысяч.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирус


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