Все разделы
Укр / Рус

Президент присвоил звание Героя Украины погибшему командиру батальона "Луганск-1"

Пятница, 22 мая 2020, 01:33

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковник полиции Сергей Губанову, который накануне погиб на Луганщине.

Источник: сообщение Офиса президента

Прямая речь: "Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!"

Детали: В соответствующем указе говорится, что звание присвоено "Зa личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Предыстория

  • 21 мая ночью стало известно, что во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.
  • Прокуроры Луганской облпрокуратуры осуществили выезд в Трехизбенку Новоайдарского района, где на взрывном устройстве подорвались четверо работников батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1".
  • Правоохранители установили, что 20 мая около 22:50 (ранее сообщалось о 21:30) во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи населенного пункта сдетонировала вражеская мина.

Украинская правда
Темы: ДонбассЗеленскийООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Полиция завершает расследование дела Шеремета – СМИ

Стало известно имя победителя премии имени Георгия Гонгадзе в 2020 году

В деле Шеремета изменили подозрения: убрали "арийскую расу", добавили неизвестных организаторов

Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках

В ООС сообщили об одном погибшем и семерых пострадавших на Донбассе

Подозреваемый в убийстве эксминистр Кожара внес 2 миллиона залога

Все главные новости...
Донбасс
Прокуратура назвала подробности гибели командира "Луганск-1"
Евросоюз снова призвал Россию пустить миссию ОБСЕ в ОРДЛО
Мина 120 калибра попала в грузовой автомобиль на Донбассе: есть погибший и раненые
Последние новости
01:33
Президент присвоил звание Героя Украины погибшему командиру батальона "Луганск-1"
00:52
Домой спецрейсом из Франции возвращаются 170 украинцев
00:20
На Буковине еще 63 человека заболели коронавирусом
23:58
В Кабмине назвали условия для смягчения карантина в регионах
23:33
В пансионате Броварского района новая вспышка COVID-19
23:22
Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему командиру "Луганск-1"
23:17
Новости экономики: бельгийские инвестиции, лобби Ахметова, мошенничество в банке
22:58
Дожди и грозы: синоптики показали погоду на выходные
22:37
Прокуратура назвала подробности гибели командира "Луганск-1"
22:06
Новости 21 мая: День вышиванки, ослабления в Киеве
Все новости...