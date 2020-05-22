Президент присвоил звание Героя Украины погибшему командиру батальона "Луганск-1"

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковник полиции Сергей Губанову, который накануне погиб на Луганщине.

Источник: сообщение Офиса президента

Прямая речь: "Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!"

Детали: В соответствующем указе говорится, что звание присвоено "Зa личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

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