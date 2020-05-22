Президент присвоил звание Героя Украины погибшему командиру батальона "Луганск-1"
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковник полиции Сергей Губанову, который накануне погиб на Луганщине.
Источник: сообщение Офиса президента
Прямая речь: "Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!"
Детали: В соответствующем указе говорится, что звание присвоено "Зa личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".
Предыстория:
- 21 мая ночью стало известно, что во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.
- Прокуроры Луганской облпрокуратуры осуществили выезд в Трехизбенку Новоайдарского района, где на взрывном устройстве подорвались четверо работников батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1".
- Правоохранители установили, что 20 мая около 22:50 (ранее сообщалось о 21:30) во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи населенного пункта сдетонировала вражеская мина.