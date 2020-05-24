Все разделы
Укр / Рус

Ким Чен Ын собрал военных для обсуждения ядерного потенциала страны

Воскресенье, 24 мая 2020, 05:43

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел военную встречу для обсуждения политики по ядерному потенциалу страны.

Источник: государственное информационное агентство Северной Кореи (KCNA), передает Reuters

Детали: Ким Чен Ын впервые за 23 дня появился в публичном пространстве.

Издание отмечает, что на встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введение стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности.

Что было раньше:

  • Лидер Северной Кореи Ким Чем Ын не появлялся на публике с первого мая 2020 года. 
  • Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

Напомним:

  • До этого Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР.
  • Вопрос благополучия северокорейского лидера возник после того, как он пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена.
  • CNN ранее сообщал, что по данным разведки США, Ким Чен Ын "в серьезной опасности после операции". Другой американский чиновник сказал CNN, что опасения по поводу здоровья северокорейского лидера заслуживают доверия, но их тяжесть трудно оценить.

Темы: ядерное оружие


powered by lun.ua
Главное сегодня

В мире диагностировано 100 000 новых случаев COVID-19

Смерть нардепа Давыденко: в его группе подозревают, что это - убийство

фото, обновленоВ Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко

В Иране назвали виновного в сбивании украинского самолета в Тегеране

На Киевщине застрелили экс-бойца "Айдара", полиция задержала подозреваемых

Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемого арестовали без права залога

Все главные новости...
ядерное оружие
Польша могла бы разместить у себя ядерное оружие США — посол
Госсекретарь США: "Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие"
В Британии снова растет количество новых случаев коронавируса
Последние новости
05:43
Ким Чен Ын собрал военных для обсуждения ядерного потенциала страны
04:29
В мире диагностировано 100 000 новых случаев COVID-19
03:49
Японская космическая ракета приближается к МКС
02:35
Канада опередила Китай по количеству диагностированных случаев COVID-19
01:49
Из Турции эвакуировали еще 38 украинцев
01:24
Выжившие в авиакатастрофе в Пакистане рассказали как им удалось спастись 
00:31
В МЗС рассказали, сколько украинцев умерло от COVID-19
23:59
На смерть нардепа Давыденко отреагировал спикер Рады
23:56
Наибольшее количество выздоровлений от COVID-19 зафиксировано на Буковине, Тернопольщине и Прикарпатье
23:22
Смерть нардепа Давыденко: в его группе подозревают, что это - убийство
Все новости...