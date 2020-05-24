Ким Чен Ын собрал военных для обсуждения ядерного потенциала страны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел военную встречу для обсуждения политики по ядерному потенциалу страны.

Источник: государственное информационное агентство Северной Кореи (KCNA), передает Reuters

Детали: Ким Чен Ын впервые за 23 дня появился в публичном пространстве.

Издание отмечает, что на встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введение стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности.

Что было раньше:

Лидер Северной Кореи Ким Чем Ын не появлялся на публике с первого мая 2020 года.

Лидер Северной Кореи Ким Чем Ын не появлялся на публике с первого мая 2020 года. Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

Напомним: