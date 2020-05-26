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В Киеве полиция изъяла $400 тысяч "воровского общака"

Вторник, 26 мая 2020, 11:51

Следователи Нацполиции и Офиса генпрокурора в рамках расследования умышленного убийства изъяли 400 тысяч долларов "воровского общака", оружие, "черновые" записи и документы, которые могут свидетельствовать о совершении других преступлений.

Источник: пресс-служба Национальной полиции  

Детали: Сообщается, что в рамках дела об убийстве уже заочно сообщили о подозрении "вору в законе" по кличке "Андрей Львовской" или "Неделя". 

 

Речь идет о смерти бизнес-партнера подозреваемого, тело которого с огнестрельным ранением головы обнаружили в автомобиле в центре столицы в начале октября 2009 года.

В рамках этого расследования оперативники и следователи провели 45 санкционированных обысков в нескольких областях по месту жительства "Недели", людей из его окружения и в их автомобилях.

По данным следствия, в 2009 году "Андрей Львовский" стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ собирался инициировать так называемую "сходку" и пожаловаться на него лидерам криминального мира. 

 

В таком случае подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому он решил убить компаньона.

Через некоторое время после убийства "Андрея Львовского" задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств.

В октябре 2012 года подозреваемый получил статус "вора в законе" и стал контролировать деятельность преступных групп, "теневые" схемы реального сектора экономики и отвечать за криминальный "общак".

Сообщается, что во время длительного расследования полицейским удалось собрать обоснованные доказательства причастности "Андрея Львовского" до умышленного убийства своего бизнес-партнера.

На основании этого "вору в законе" заочно сообщили о подозрении.

В связи с отсутствием подозреваемого на территории Украины полиция подготовила материалы для его объявления в международный розыск.

Украинская правда
Темы: полицияКиевобыски


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