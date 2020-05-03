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На Буковине подтвердили более 1800 заражений коронавирусом

Воскресенье, 3 мая 2020, 00:13
На Буковине подтвердили более 1800 заражений коронавирусом

В Черновицкой области 2 мая диагностировали 73 новых заражений коронавирусом, всего на Буковине – 1818 случаев заболевания.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "В субботу, 2 мая, в Черновицкой области лабораторно подтверждено еще 73 новых случая заражения коронавирусом, 31 из них – в Черновцах.

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Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1818 человек".

Детали: В субботу было проведено 376 ПЦР-исследований. В этот же день госпитализировали 41 человека.

Также 9 пациентов побороли болезнь.

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Что предшествовало: За минувшие сутки обнаружили 550 новых больных коронавирусной инфекцией.

Всего в Украине зарегистрировали 11 411 случаев COVID-19, умерли 279 человек, из них 17 медработников, 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников.

Тогда же в Черновицкой области отчитались о 1745 заражениях.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус
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