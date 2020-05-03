Трамп рад, что с Ким Чен Ыном все хорошо

Президент США Дональд Трамп с радостью встретил новость о появлении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на публике.е.

Источник: Трамп в Twitter

Детали: "Я, например, рад видеть, что он вернулся и с ним все хорошо!", – с такой подписью американский президент распространил первое за долгое время фото северокорейского лидера.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

Ранее президент США Дональд Трамп отказался комментировать публичное выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Я бы предпочел не комментировать это. Нам есть что сказать об этом в соответствующее время".

Что предшествовало: Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

Напомним: