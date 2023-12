Трамп рад, что с Ким Чен Ыном все хорошо

Президент США Дональд Трамп с радостью встретил новость о появлении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на публике.е.

Источник: Трамп в Twitter

Детали: "Я, например, рад видеть, что он вернулся и с ним все хорошо!", – с такой подписью американский президент распространил первое за долгое время фото северокорейского лидера.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ