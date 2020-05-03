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Российские оккупанты не прекращают обстрелы – ООС

Воскресенье, 3 мая 2020, 07:25

2 мая российские наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских военных.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики открывали огонь у Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Также оккупанты вели огонь у Богдановки, Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки

"С беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово", – говорится в сообщении.

Кроме того, противник вел обстрелы возле Хутора Вольного, Орехово, Крымского и Новоалександровки.

"В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", – напомнили в штабе.

Отмечается, что, по данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток боевики вновь открывали огонь.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сообщили военные.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассе


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