Российские оккупанты не прекращают обстрелы – ООС
2 мая российские наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских военных.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
Детали: Боевики открывали огонь у Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Также оккупанты вели огонь у Богдановки, Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки
"С беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово", – говорится в сообщении.
Кроме того, противник вел обстрелы возле Хутора Вольного, Орехово, Крымского и Новоалександровки.
"В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", – напомнили в штабе.
Отмечается, что, по данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.
С начала текущих суток боевики вновь открывали огонь.
"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сообщили военные.