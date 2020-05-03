Главные новости субботы и ночи: бунт Черкасс, годовщина трагедии в Одессе
Противостояние между Офисом президента и мэром Черкасс набирает обороты, Зеленский призвал к расследованию событий 2 мая в Одессе – новости, которые были актуальны 2 мая.
О бунте в Черкассах
Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
На скриншоте, который опубликовал в Facebook мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, человек, подписанный как первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов якобы угрожает мэру города из-за раннего смягчения карантина. Но в ОП заявили, что Трофимов с Бондаренко не общался.
Сам Трофимов также заверил, что не вел переписку с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко.
Но Бондаренко уверен, что сообщение с угрозами ему присылал заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.
Мэр Черкасс также рассказала, что в начале карантина власть с полицией закрывали в городе строительный гипермаркет "Эпицентр", однако через день он снова открылся.
Партия "Батькивщина" требует от президента Владимира Зеленского прекратить давление на мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и других мэров, которые "продолжают бороться с эпидемией коронавируса".
О годовщине трагедии в Одессе
Президент Владимир Зеленский отмечает, что государство должно сделать все для эффективного и беспристрастного расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.
На Куликовом поле в Одессе, где отмечают годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, в субботу задержали трех человек, на них составили административные протоколы.
В рамках переговоров об обмене удерживаемыми лицами в сентябре-декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, участвовавших в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года под российскими флагами.
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