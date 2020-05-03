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Главные новости субботы и ночи: бунт Черкасс, годовщина трагедии в Одессе

Воскресенье, 3 мая 2020, 08:00
Главные новости субботы и ночи: бунт Черкасс, годовщина трагедии в Одессе

Противостояние между Офисом президента и мэром Черкасс набирает обороты, Зеленский призвал к расследованию событий 2 мая в Одессе – новости, которые были актуальны 2 мая.

О бунте в Черкассах

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.

На скриншоте, который опубликовал в Facebook мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, человек, подписанный как первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов якобы угрожает мэру города из-за раннего смягчения карантина. Но в ОП заявили, что Трофимов с Бондаренко не общался.

Сам Трофимов также заверил, что не вел переписку с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко. 

Но Бондаренко уверен, что сообщение с угрозами ему присылал заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Мэр Черкасс также рассказала, что в начале карантина власть с полицией закрывали в городе строительный гипермаркет "Эпицентр", однако через день он снова открылся.

Партия "Батькивщина" требует от президента Владимира Зеленского прекратить давление на мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и других мэров, которые "продолжают бороться с эпидемией коронавируса".

О годовщине трагедии в Одессе

Президент Владимир Зеленский отмечает, что государство должно сделать все для эффективного и беспристрастного расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.

На Куликовом поле в Одессе, где отмечают годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, в субботу задержали трех человек, на них составили административные протоколы. 

В рамках переговоров об обмене удерживаемыми лицами в сентябре-декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, участвовавших в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года под российскими флагами.

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О других важных новостях 

За минувшие сутки в Украине обнаружили 550 новых больных коронавирусной инфекцией.

Всего в Украине зарегистрировали 11 411 случаев COVID-19, умерли 279 человек, из них 17 медработников, 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников.

Минздрав получает жалобы от врачей, которые работают с больными Covid-19 - не все они получили повышенную до 300% зарплату. Министр здравоохранения утверждает, что правительство перечислило в регионы все средства, а задержки возникают уже на местах.

Двое обвиняемых в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова – экс-полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей – вышли на свободу из СИЗО. Их выпустили под залог. 

Украинские рестораторы устроили акцию протеста под стенами Офиса президента с требованием разрешить открытие летних террас кафе и ресторанов во время карантина. 

В Харькове ночью 1 мая избили журналиста, специалиста по кибербезопасности Никиту Кныша после того, как он вызвал полицию из-за нарушения карантина.

Бывший владелец Приватбанка, олигарх Игорь Коломойский после принятия банковского законопроекта планирует обращаться в Европейский суд по правам человека и сотрудничать в этом вопросе с экс-замглавы АП времен Януковича, юристом Андреем Портновым.

Украинская правда
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