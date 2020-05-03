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Украинцев предупредили об ухудшении погоды: первый уровень опасности

Воскресенье, 3 мая 2020, 11:37

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о существенном ухудшении погодных условий.

Источник: сайт ДСНС и Укринформ со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Дословно ДСНС: "Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий по Украине. По прогнозам Укргидрометцентра, днем ​​3 мая в Украине грозы (Первый уровень опасности, желтый)".

Детали: В Украине в воскресенье пройдут кратковременные дожди с грозами, температура поднимется до 18-23° тепла, в западных областях +14 +19 °.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​около +20°. На Киевщине кратковременный дождь, местами гроза. Температура 18-23° тепла.

 

Согласно прогнозу, в Украине 4-5 мая ночью местами небольшие, днем ​​повсюду умеренные кратковременные дожди, местами с грозами, лишь днем ​​4 мая в большинстве западных областей без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

 

Темы: погодаКиевГСЧС


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