В ВСУ за прошедшие сутки коронавирус выявили у 4 человек

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 3 мая подтверждено уже 49 случаев инфицирования COVID-19.

Источник: пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Фейсбук

Дословно: "На 07:00 3 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 49 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные (Харьковская область-3 военнослужащих, Днепропетровская область-1 военнослужащий) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют".

Детали: На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 295 человек. У 91 военного заканчивается срок изоляции в ближайшие трое суток.

Напомним: 2 мая в Украине Covid-19 обнаружили в 502 человек, 9 больных Коронавирусная инфекцией умерли.