За сутки эвакуационными рейсами в Украину прибыло более 550 пассажиров
За прошедшие сутки эвакуационными рейсами из-за границы в Украину прибыло более 550 пассажиров.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "В общем пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре специальные пассажирские авиарейсы из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Парижа (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров.
Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.
Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренный карантин с применением приложении "Дій вдома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам".
Детали: Всего за прошлые сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 тысяч человек. Во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у лиц не обнаружено.
За сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружено.
В то же время в субботу поступило лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 еще одного представителя Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. У него наблюдается легкое течение болезни.
По состоянию на воскресенье на COVID-19 в Госпогранслужбе болеет 14 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел.