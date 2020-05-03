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За сутки эвакуационными рейсами в Украину прибыло более 550 пассажиров

Воскресенье, 3 мая 2020, 16:23
За сутки эвакуационными рейсами в Украину прибыло более 550 пассажиров

За прошедшие сутки эвакуационными рейсами из-за границы в Украину прибыло более 550 пассажиров.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В общем пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре специальные пассажирские авиарейсы из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Парижа (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров.

Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренный карантин с применением приложении "Дій вдома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам".

Детали: Всего за прошлые сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 тысяч человек. Во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у лиц не обнаружено.

За сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружено.

В то же время в субботу поступило лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 еще одного представителя Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. У него наблюдается легкое течение болезни.

По состоянию на воскресенье на COVID-19 в Госпогранслужбе болеет 14 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаавиаCovid-2019коронавирус
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