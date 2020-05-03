Франция продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 24 июля

Правительство Франции продлило чрезвычайное положение из-за коронавируса на два месяца в рамках комплекса мер, которые будут предложены парламенту во вторник.

Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro и Politico.

После заседания кабинета министров по поводу коронавирусного кризиса к Верану присоединился министр внутренних дел Кристоф Кастанье, предложивший принять новый закон, по которому чрезвычайная ситуация в области здравоохранения будет продлена до 24 июля.

Веран сказал, что отмена чрезвычайной ситуации раньше указанного срока "потратит впустую значительные усилия, предпринятые французским народом".

"Если бы мы сократили в одночасье 11 мая усилия, которые мы приложили, то все они были бы напрасными", - сказал Веран.

Другие предлагаемые меры включают ограничение поездок и введение процесса карантина для людей, въезжающих во Францию ​​из-за рубежа, Корсики и других заморских территорий.

"Задача правительства не состоит в том, чтобы помешать французам путешествовать - задача правительства - не дать вирусу путешествовать", - сказал министр.

Кастанье добавил, что в предложенных мерах не будет никаких пограничных ограничений между французскими округами.

Он также заявил, что усилия по ограничению новых коронавирусных инфекций не позволят открыть церкви, мечети, синагоги и храмы.

Он также заявил, что людям не нужно будет иметь при себе удостоверение, чтобы выйти из дому, когда карантинные меры ослабнут 11 мая.

Однако, если люди не будут носить маску в общественном транспорте, им все равно придется заплатить штраф в размере 135 евро.