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В Житомирской области ликвидировали три очага пожара

Воскресенье, 3 мая 2020, 17:32
ГСЧС

В Житомирской области ликвидированы три очага возгорания лесной подстилки, в зоне отчуждения на Киевщине тлеют торфяники.

Источник: ГСЧС

Детали: В Житомирской области по состоянию на 12:00 3 мая в Овручскому районе на территории Овручского лесничества ликвидировано 2 очага возгорания лесной подстилки вблизи с.Первомайское (возникло 16.04) и с. Гай (возникло 29.04). Также ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с.Лучанка в Овручскому районе на территории Слободского лесничества.

Подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.

В Киевской области подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников.

Радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

Что предшествовало: По состоянию на вечер субботы сообщалось, что все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали.

30 апреля сообщалось, что в Житомирской области продолжают тушить не менее четырех очаги пожаров, в Чернобыльской зоне также продолжается тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника.

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Предыстория:

  • Во время пожаров в зоне отчуждения пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника.
  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • В МВД сообщали, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах.

Украинская правда
Темы: Житомирская областьКиевская областьпожар


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