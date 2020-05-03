Все разделы
Укр / Рус

В Италии наименьшее количество умерших от коронавируса за месяц

Воскресенье, 3 мая 2020, 19:36

В Италии число умерших от коронавируса продолжает уменьшаться, как и количество пациентов, находящихся в реанимации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За последние сутки зафиксировано 174 летальных случая среди инфицированных, что является самым низким показателем более, чем за месяц.

Вчера сообщалось о 192 умерших, а также о 282 смертях за пределами больниц, которые фактически произошли в апреле, но были зарегистрированы только сейчас. Общее количество умерших возросло до 28 84 человек.

За 24 часа зафиксировано 1389 новых случаев, тогда как днем ​​ранее было 1900.

Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1501 человек - на 38 меньше, чем вчера.

1740 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, вчера этот показатель был почти на том же уровне. Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 81 654 человек.

В настоящее время положительный результат теста в Италии имеют 100 179 человек. Количество увеличивается до 210 717, если в подсчете также умершие и те, кто вылечился.

Темы: Италиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ Одессе работают магазинчики и кафе, люди без масок

видеоГончарук признался, почему не смог вычистить Авгиевы конюшни в Кабмине

Премьер Британии: врачи были готовы к варианту объявить о моей смерти

видео, фотоПредприниматели устроили пикет под Офисом президента, требуют ослабления карантина

фотоНа Ровенщине из-за вспышки коронавируса "закрыли" село Познань

В Швеции умер инфицированный коронавирусом украинец

Все главные новости...
Италия
Число жертв COVID-19 в Великобритании и Италии почти сравнялось
В Италии из-за особенностей подсчета показали большую смертность за сутки
В Италии от коронавируса выздоровели 78 000 больных
Последние новости
19:36
В Италии наименьшее количество умерших от коронавируса за месяц
19:27
РФ опять бьет рекорды, в Москве почти 6 тысяч новых случаев COVID-19
19:12
НАТО готовится ко второй волне коронавируса осенью - Spiegel
19:03
ООС: 6 обстрелов, трое военных травмированы
18:43
видеоВ Одессе работают магазинчики и кафе, люди без масок
18:12
Объем экспорта зерновых культур увеличился на 20%
17:48
Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру пари о Крыме
17:32
В Житомирской области ликвидировали три очага пожара
17:19
С начала карантина ликвидировались 40% общепитов
16:47
видеоГончарук признался, почему не смог вычистить Авгиевы конюшни в Кабмине
Все новости...