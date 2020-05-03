В Италии наименьшее количество умерших от коронавируса за месяц

В Италии число умерших от коронавируса продолжает уменьшаться, как и количество пациентов, находящихся в реанимации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За последние сутки зафиксировано 174 летальных случая среди инфицированных, что является самым низким показателем более, чем за месяц.

Вчера сообщалось о 192 умерших, а также о 282 смертях за пределами больниц, которые фактически произошли в апреле, но были зарегистрированы только сейчас. Общее количество умерших возросло до 28 84 человек.

За 24 часа зафиксировано 1389 новых случаев, тогда как днем ​​ранее было 1900.

Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1501 человек - на 38 меньше, чем вчера.

1740 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, вчера этот показатель был почти на том же уровне. Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 81 654 человек.

В настоящее время положительный результат теста в Италии имеют 100 179 человек. Количество увеличивается до 210 717, если в подсчете также умершие и те, кто вылечился.