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В США за один день COVID-19 забрал столько жизней, как теракт 11 сентября

Воскресенье, 3 мая 2020, 21:38
В США за один день COVID-19 забрал столько жизней, как теракт 11 сентября

В США больше всего смертей от COVID-19 в сутки зафиксировали 30 апреля, тогда умерло 2909 человек.

Источник: Голос Америки

Детали: Это почти столько же потерь, как во время террористических атак в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда, по официальным данным, умерло или пропало без вести 2973 человека.

Рост смертности в США наблюдается во время, когда часть штатов объявили о частичном восстановлении работы бизнеса и "возвращении к нормальной жизни".

В последнее время американскими штатами прокатилась волна протестов против карантинных мероприятий. Самые громкие акции протеста прошли в Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Нью-Джерси, Теннесси, Нью-Йорке, во Флориде.

Среди штатов, которые уже объявили об ослаблении карантина и начали восстанавливать работу не жизненно важного бизнеса, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси, Техас. В Джорджии возобновил работу почти весь бизнес.

Специалисты предупреждают, что количество умерших вследствие заболевания коронавирусом может быть выше официальных данных, поскольку многие пациенты умирают дома и их не включают в статистику.

Кроме того, многие из COVID-19 умирают от инфаркта, и они также не всегда входят в статистические данные.

Справка: По состоянию на 3 мая в США зафиксировано 1 132 539 случаев коронавируса, из них 29 078 за последние сутки. Умерло с начала эпидемии 66 369 человек, за последние сутки – 1426.

Всю динамику пандемии в Украине и мире "Украинская правда" отслеживает здесь.

Украинская правда

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Темы: СШАкоронавирус
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