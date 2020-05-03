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Болгария ослабляет карантин, разрешает передвижение между городами

Воскресенье, 3 мая 2020, 23:00

Болгария планирует на следующей неделе отменить запрет на выезд за пределы своих местных общин и ослабит ряд других коронавирусных ограничений.

Об этом заявил премьер-министр Бойко Борисов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Борисова, контрольно-пропускные пункты, контролирующие междугородние поездки, скорее всего, будут сняты в среду, когда в Болгарии отмечается День Святого Георгия.

По его словам, ограничение на поездки было важным, добавив, что граждане должны оставаться дисциплинированными в ближайшие недели.

"Я действительно полагаюсь на дисциплину. Мы должны привыкнуть жить с этим вирусом, он не закончится через год или два", - сказал он.

В ближайшие дни будут сняты и другие ограничения. Открытые бары и рестораны возобновят работу после проверок региональными инспекциями здравоохранения и агентством по безопасности пищевых продуктов.

Спортсменам будет разрешено проводить индивидуальные тренировки.

"Индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе разрешены с завтрашнего дня, но не соревнования. Также будут открыты бассейны с соблюдением всех мер безопасности - дезинфицирующие средства в раздевалках, (соблюдение) безопасного расстояния", - сказал Борисов.

В Болгарии подтверждено 1611 случаев заболевания и 72 смертельных случая. Страна объявила чрезвычайное положение до 13 мая, чтобы противостоять распространению коронавируса. Борисов сообщил, что в понедельник будет подготовлен законопроект о снятии чрезвычайного положения.

Темы: Болгариякоронавирус


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