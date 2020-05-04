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В Черновицкой области снова возросло число больных коронавирусом

Понедельник, 4 мая 2020, 00:19
В Черновицкой области снова возросло число больных коронавирусом

3 мая на Буковине обнаружили 69 случаев заражения коронавирусом, 37 из которых – в областном центре.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, 3 мая, лабораторно подтверждено еще 69 случаев коронавируса в области. Из них 37 – в Черновцах".

Детали: Победили заболевание по состоянию на вечер 3 мая 159 человек.

Всего в Черновицкой области зафиксировали 1887 заражений коронавирусом.

За день же Черновицкий областной лабораторный центр сделал 441 ПЦР-исследования.

Что предшествовало: В Черновицкой области 2 мая диагностировали 73 новых заражений коронавируса, всего на Буковине - 1818 случаев заболевания.

Напомним:

  • 2 мая в Украине COVID-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных коронавирусной инфекцией умерли.
  • По состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус
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