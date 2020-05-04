В Черновицкой области снова возросло число больных коронавирусом

3 мая на Буковине обнаружили 69 случаев заражения коронавирусом, 37 из которых – в областном центре.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, 3 мая, лабораторно подтверждено еще 69 случаев коронавируса в области. Из них 37 – в Черновцах".

Детали: Победили заболевание по состоянию на вечер 3 мая 159 человек.

Всего в Черновицкой области зафиксировали 1887 заражений коронавирусом.

За день же Черновицкий областной лабораторный центр сделал 441 ПЦР-исследования.

Что предшествовало: В Черновицкой области 2 мая диагностировали 73 новых заражений коронавируса, всего на Буковине - 1818 случаев заболевания.

Напомним: