В Черновицкой области снова возросло число больных коронавирусом
Понедельник, 4 мая 2020, 00:19
3 мая на Буковине обнаружили 69 случаев заражения коронавирусом, 37 из которых – в областном центре.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook
Прямая речь: "Сегодня, 3 мая, лабораторно подтверждено еще 69 случаев коронавируса в области. Из них 37 – в Черновцах".
Детали: Победили заболевание по состоянию на вечер 3 мая 159 человек.
Всего в Черновицкой области зафиксировали 1887 заражений коронавирусом.
За день же Черновицкий областной лабораторный центр сделал 441 ПЦР-исследования.
Что предшествовало: В Черновицкой области 2 мая диагностировали 73 новых заражений коронавируса, всего на Буковине - 1818 случаев заболевания.
Напомним:
- 2 мая в Украине COVID-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных коронавирусной инфекцией умерли.
- По состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.
Украинская правда