Пограничники не дали вывезти почти 200 тысяч защитных перчаток
Понедельник, 4 мая 2020, 02:30
Пограничники предотвратили вывоз в Польшу 190 тысяч полиэтиленовых перчаток через пункт пропуска "Ягодин".
Источник: сообщение Государственной пограничной службы
Детали: Отмечается, что указанные товары подпадают под запрет экспорта.
Перчатки пытались дважды переправить через границу.
В первом случае 150 тысяч перчаток пытались провезти в грузовике польской регистрации. В документах указывалось, что через границу она следует "пустая". Еще 40 тысяч рукавиц обнаружили среди груза "деревянные паллеты".
Таможенники изъяли весь товар на сумму почти 26 тысяч гривен.
Напомним:
- От 11 марта в Украине действует запрет на вывоз товаров противоэпидемической защиты.
- Ранее силовики разоблачили схему минимизации налоговых обязательств при продаже медицинских масок за границу иностранному предприятию.
Украинская правда