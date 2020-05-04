Пограничники не дали вывезти почти 200 тысяч защитных перчаток

Пограничники предотвратили вывоз в Польшу 190 тысяч полиэтиленовых перчаток через пункт пропуска "Ягодин".

Источник: сообщение Государственной пограничной службы

Детали: Отмечается, что указанные товары подпадают под запрет экспорта.

Перчатки пытались дважды переправить через границу.

Фото: ГПСУ

В первом случае 150 тысяч перчаток пытались провезти в грузовике польской регистрации. В документах указывалось, что через границу она следует "пустая". Еще 40 тысяч рукавиц обнаружили среди груза "деревянные паллеты".

Фото: ГПСУ

Таможенники изъяли весь товар на сумму почти 26 тысяч гривен.

Напомним: