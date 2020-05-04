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Пограничники не дали вывезти почти 200 тысяч защитных перчаток

Понедельник, 4 мая 2020, 02:30

Пограничники предотвратили вывоз в Польшу 190 тысяч полиэтиленовых перчаток через пункт пропуска "Ягодин".

Источник: сообщение Государственной пограничной службы

Детали: Отмечается, что указанные товары подпадают под запрет экспорта.

Перчатки пытались дважды переправить через границу.

 
Фото: ГПСУ

В первом случае 150 тысяч перчаток пытались провезти в грузовике польской регистрации. В документах указывалось, что через границу она следует "пустая". Еще 40 тысяч рукавиц обнаружили среди груза "деревянные паллеты". 

 
Фото: ГПСУ

Таможенники изъяли весь товар на сумму почти 26 тысяч гривен.

Напомним:

  • От 11 марта в Украине действует запрет на вывоз товаров противоэпидемической защиты.
  • Ранее силовики разоблачили схему минимизации налоговых обязательств при продаже медицинских масок за границу иностранному предприятию.

Украинская правда
Темы: Пограничная службатаможнякарантин


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