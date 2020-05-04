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На Ровенщине зарегистрировали более 750 случаев COVID-19

Понедельник, 4 мая 2020, 03:25
На Ровенщине зарегистрировали более 750 случаев COVID-19

3 мая в Ровенской области подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: По состоянию на вечер 3 мая на Ровенщине подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 3 до 76 лет".

Детали: Коронавирус обнаружили также в медработницы. Женщина работает лаборанткой перинатального центра и контактировала с беременной больной.

Всего в области зафиксировали 762 случая инфицирования, 18 человек умерли.

Кроме того, вылечились 85 пациентов.

Среди них председатель Рокитновской РГА, глава районного совета и главный врач Рокитновской ЦРБ.

Напомним:

  • 2 мая в Украине COVID-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных коронавирусной инфекцией умерли.
  • По состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: Ровенская областькоронавирус
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