На Ровенщине зарегистрировали более 750 случаев COVID-19
Понедельник, 4 мая 2020, 03:25
3 мая в Ровенской области подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусом.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook
Прямая речь: По состоянию на вечер 3 мая на Ровенщине подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 3 до 76 лет".
Детали: Коронавирус обнаружили также в медработницы. Женщина работает лаборанткой перинатального центра и контактировала с беременной больной.
Всего в области зафиксировали 762 случая инфицирования, 18 человек умерли.
Кроме того, вылечились 85 пациентов.
Среди них председатель Рокитновской РГА, глава районного совета и главный врач Рокитновской ЦРБ.
Напомним:
- 2 мая в Украине COVID-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных коронавирусной инфекцией умерли.
- По состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.
Украинская правда