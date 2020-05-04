На Ровенщине зарегистрировали более 750 случаев COVID-19

3 мая в Ровенской области подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: По состоянию на вечер 3 мая на Ровенщине подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 3 до 76 лет".

Детали: Коронавирус обнаружили также в медработницы. Женщина работает лаборанткой перинатального центра и контактировала с беременной больной.

Всего в области зафиксировали 762 случая инфицирования, 18 человек умерли.

Кроме того, вылечились 85 пациентов.

Среди них председатель Рокитновской РГА, глава районного совета и главный врач Рокитновской ЦРБ.

Напомним: