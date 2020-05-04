Днепрянам предложили онлайн отметить годовщину победы над нацизмом

Мэр Днепра Борис Филатов предложил горожанам в соцсетях рассказать о героях, которые причастны к победе над нацизмом.

Источник: Филатов в Facebook

Прямая речь: "В карантине мы или нет, Днепр при любых обстоятельствах будет отмечать 75-летие Великой Победы над нацистской Германией и ее сателлитами".

Детали: Инициатива мэра заключается в распространении историй днепрян о тех, кто участвовал в войне.

"Имя каждого из них будет воспроизведено на здании горсовета – лазерной проекции", – утверждает Филатов.

Позже мэрия планирует опубликовать полное расписание мероприятий и онлайн-трансляций на 8 и 9 мая.

Напомним: