Днепрянам предложили онлайн отметить годовщину победы над нацизмом
Мэр Днепра Борис Филатов предложил горожанам в соцсетях рассказать о героях, которые причастны к победе над нацизмом.
Источник: Филатов в Facebook
Прямая речь: "В карантине мы или нет, Днепр при любых обстоятельствах будет отмечать 75-летие Великой Победы над нацистской Германией и ее сателлитами".
Детали: Инициатива мэра заключается в распространении историй днепрян о тех, кто участвовал в войне.
"Имя каждого из них будет воспроизведено на здании горсовета – лазерной проекции", – утверждает Филатов.
Позже мэрия планирует опубликовать полное расписание мероприятий и онлайн-трансляций на 8 и 9 мая.
Напомним:
- По последним данным, в Днепропетровской области зафиксировали 448 случаев заражения коронавирусом.
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Ранее городские власти Днепра решили ослабить карантин: открываются химчистки, СТО, мастерские и рынки при условии соблюдений санитарных мер безопасности, а с 4 мая будут доступны для прогулок некоторые зеленые зоны.