ООС: Один военный ранен, еще трое получили боевые травмы

3 мая боевики 11 раз нарушили "тишину". В результате обстрелов один военный ранен, еще трое получили боевые травмы.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Наемники открывали огонь у Широкино, Богдановки, Авдеевки, Каменки и Пищевика.

Российские оккупанты также вели обстрелы у Старогнатовки, Орехово и Крымского.

По данным разведки, наши военные уничтожили одного оккупанта и по меньшей мере одного ранили.

С начала суток враг снова открывал огонь.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сообщили в штабе.