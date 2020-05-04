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Главные новости воскресенья и ночи: подготовка к ослаблению карантина, обещание Тищенко

Понедельник, 4 мая 2020, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: подготовка к ослаблению карантина, обещание Тищенко

В Минздраве готовятся ослабить карантин, Тищенко ждет доказательства нарушения его рестораном правил карантина – новости, которые были актуальны 3 мая.

Об ослаблении карантина

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Министерстве здравоохранения готовится перечень временных противоэпидемиологических требований к парикмахерским, салонам красоты, хозяйственным магазинам, кафе и т.д., выполняя которые они смогут работать.

О Тищенко

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что его ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, "если нарушения были зафиксированы", а он сам будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина.

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О других важных новостях

2 мая в Украине Covid-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных коронавирусной инфекцией умерли. 

В последнее время наибольшее количество новых случаев Covid-19 выявляли на Буковине, однако 2 мая в лидеры вышла Одесская область

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Швеции умер украинский гражданин, у которого был подтвержден коронавирус. 

Под зданием Офиса президента активисты и представители малого и среднего бизнеса протестовали против жестких карантинных ограничений, которые оставили их без работы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские депутаты и сенаторы хотят приехать в Минск на парад, устроенный в честь 9 мая. 

В курортном районе Одессы Аркадия в воскресенье открыты магазины и кафе, а люди массово прогуливаются по улице без средств защиты. 

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.

Украинская правда
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