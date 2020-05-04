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Главные новости воскресенья и ночи: подготовка к ослаблению карантина, обещание Тищенко

Понедельник, 4 мая 2020, 08:00

В Минздраве готовятся ослабить карантин, Тищенко ждет доказательства нарушения его рестораном правил карантина – новости, которые были актуальны 3 мая.

Об ослаблении карантина

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Министерстве здравоохранения готовится перечень временных противоэпидемиологических требований к парикмахерским, салонам красоты, хозяйственным магазинам, кафе и т.д., выполняя которые они смогут работать.

О Тищенко

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что его ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, "если нарушения были зафиксированы", а он сам будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина.

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О других важных новостях

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Госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.

Украинская правда


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