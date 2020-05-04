Трамп считает, что вакцина от коронавируса появится в США до конца года

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что вакцина от коронавируса появится до конца года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, что мы получим вакцину до конца года. Врачи сказали бы, вы этого не должны говорить. Я скажу, что я думаю ... Я думаю, что мы получим вакцину раньше, чем позже", - сказал Трамп.

Многие эксперты в области здравоохранения, в том числе доктор Энтони Фоче, лучший специалист по инфекционным заболеваниям, предупредили, что вакцина может появиться в период от года до 18 месяцев.

"Невероятно малый" шанс получить высокоэффективную вакцину или лечение коронавируса в течение следующего года, заявил 22 апреля главный врач Англии Крис Витти.

Трамп также заявил, что хочет, чтобы студенты осенью вернулись в школы и колледжи, даже признавая возможность оживления болезни.

В США с начала эпидемии зафиксировано 1 158 041 случаев инфицирования, умерли 67 682 человек.

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