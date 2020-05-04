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Польша после полутора месяцев карантина открывает ТРЦ и гостиницы

Понедельник, 4 мая 2020, 09:43

С 4 мая по всей Польше вновь открываются торговые центры и гостиницы, закрытые в марте из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Отелям и заведениям подобного типа разрешили открыться только при условии соблюдения строгих правил.

В частности, гостям в отелях теперь не разрешается пользоваться общими комнатами, детскими комнатами, бассейнами, саунами и дискотеками.

В случае торговых центров продолжает действовать требование соблюдения социальной дистанции и ношение защитной маски в общественных местах.

Также с понедельника могут возобновить работу музеи, арт-галереи, библиотеки, архивы и книжные магазины. Однако решения по ним принимают местные санитарные органы.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что, несмотря на ослабление ограничений, меры безопасности остаются актуальными.

"Мы открываем экономику, но ни на толику не ослаблять меры безопасности. Помните: выходим из дома только на работу, в магазин и при наличии других уважительных причин", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что детсадам и школам позволят возобновить работу не ранее 24 мая.

Напомним, 20 апреля Польша осуществила первый этап отказа от некоторых ограничений и запретов, открыв доступ к лесов и парков, увеличив количество покупателей в магазинах и верующих в религиозных местах.

Темы: ПольшакарантинкоронавирусCovid-2019


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