Все разделы
Укр / Рус

Италия отменяет жесткий карантин, действовавший почти два месяца

Понедельник, 4 мая 2020, 09:55

В Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Новые послабления предусматривают восстановление работы производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Через две недели должна заработать розничная торговля.

Восстановление работы разрешено при условии, что все компании строго будут придерживаться протоколов безопасности на рабочем месте.

Людям будет разрешено передвигаться по своим регионам для посещения родственников, но массовые родственные собрание запрещены.

Встречи с родными должны проходить при соблюдении дистанции и использовании масок. Требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.

Опять можно будет собираться на похороны, но присутствовать смогут максимум 15 человек. Рекомендуется проводить похороны открытом воздухе.

Тренировки могут возобновить отдельные спортсмены. Кроме того, люди могут заниматься спортом индивидуально не только в районе своих домов, но и на большем расстоянии - парки и скверы откроются на всей территории страны.

Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос, но пищу нужно употреблять в доме или в офисе. Полное открытие ресторанов и баров предполагается с июня. Парикмахерские и салоны красоты должны заработать с 1 июня.

В Италии за последние сутки зафиксировано 174 летальных случаях среди инфицированных, что является самым низким показателем за более месяц

Темы: ИталиякарантинкоронавирусэпидемияCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографика15 украинцев погибли за день от коронавируса, уже более 12 тысяч заражений

Гончарук рассказал о своем будущем в политике

Грозы с градом и даже снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Черкасская ОГА просит суд отменить ослабление карантина в Черкассах

Помпео заявил о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане

Нардеп Тищенко обещает готовить для врачей, если "Велюр" нарушил закон

Все главные новости...
Италия
В Италии преступность во время карантина снизилась почти на 67%
В Италии наименьшее количество умерших от коронавируса за месяц
Число жертв COVID-19 в Великобритании и Италии почти сравнялось
Последние новости
10:14
В Минздраве анонсируют проведение плановых операций и госпитализаций, но при определенных условиях
10:08
Степанов заявил, что мэры городов не могут отменять карантин
10:04
Официальный курс: гривня почти не поменялась
09:55
Италия отменяет жесткий карантин, действовавший почти два месяца
09:44
Всеукраинская школа онлайн: темы и расписание пятой недели обучения
09:43
Польша после полутора месяцев карантина открывает ТРЦ и гостиницы
09:38
Гончарук рассказал об общении с Зеленским после увольнения
09:29
Трамп считает, что вакцина от коронавируса появится в США до конца года
09:26
инфографика15 украинцев погибли за день от коронавируса, уже более 12 тысяч заражений
09:10
Гончарук рассказал о своем будущем в политике
Все новости...