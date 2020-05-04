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Укр / Рус

Степанов заявил, что мэры городов не могут отменять карантин

Понедельник, 4 мая 2020, 10:08

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что чиновники не могут принимать решения, выходить ли конкретному городу с карантина, такие полномочия имеет только Кабмин.

Источник: брифинг МЗ 4 мая

Прямая речь: "Это решение не основывается на том или ином видении чиновников. Для того, чтобы выходить с такими инициативами МЗ собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов, мы смотрим на международную практику и потом уже на основе советов наших специалистов делаем те или иные предложения.

Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов мне не известно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому это чисто политическое решение.

Если мы говорим о юридической части решения, то согласно закону об инфекционных болезнях, определено, что ведение карантина на территории страны это прерогатива исключительно Кабинета министров".

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП
Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Минздрав


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