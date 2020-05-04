Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Часть нардепов не получит зарплату из-за прогулов – ОПОРА

Понедельник, 4 мая 2020, 11:20
Часть нардепов не получит зарплату из-за прогулов – ОПОРА

60 депутатов Верховной Рады прогуляли в апреле более 30% голосований, и по закону зарплату за месяц им не должны выдавать.

Источник: анализ гражданской сети "ОПОРА"

Детали: По словам активистов, в соответствии с принятыми в октябре 2019 года парламентом изменениями в законодательство, теперь посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Такое решение по депутатам предстоит принять в комитете по вопросам регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

По данным ОПОРЫ, 100% голосований пропустили 16 депутатов:

Андрей Кожемякин (Батькивщина),

Андрей Холодов (Слуга народа),

Анжелика Лабунская (Батькивщина),

Вадим Новинский (внефракционный),

Вадим Столар (ОПЗЖ),

Валерий Дубиль (Батькивщина),

Виктор Балога (За будущее),

Виталий Данилов (Батькивщина),

Григорий Немыря (Батькивщина),

Мустафа Джемилев (Европейская солидарность),

Олег Макаров (Голос),

Александра Устинова (Голос),

Олесь Довгий (внефракционный),

Сергей Власенко (Батькивщина),

Сергей Рудик (внефракционный),

Сергей Тарута (Батькивщина).

Украинская правда
Темы: Верховная Радазарплаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
Все новости...
Реклама: