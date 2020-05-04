Часть нардепов не получит зарплату из-за прогулов – ОПОРА

60 депутатов Верховной Рады прогуляли в апреле более 30% голосований, и по закону зарплату за месяц им не должны выдавать.

Источник: анализ гражданской сети "ОПОРА"

Детали: По словам активистов, в соответствии с принятыми в октябре 2019 года парламентом изменениями в законодательство, теперь посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Такое решение по депутатам предстоит принять в комитете по вопросам регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

По данным ОПОРЫ, 100% голосований пропустили 16 депутатов:

Андрей Кожемякин (Батькивщина),

Андрей Холодов (Слуга народа),

Анжелика Лабунская (Батькивщина),

Вадим Новинский (внефракционный),

Вадим Столар (ОПЗЖ),

Валерий Дубиль (Батькивщина),

Виктор Балога (За будущее),

Виталий Данилов (Батькивщина),

Григорий Немыря (Батькивщина),

Мустафа Джемилев (Европейская солидарность),

Олег Макаров (Голос),

Александра Устинова (Голос),

Олесь Довгий (внефракционный),

Сергей Власенко (Батькивщина),

Сергей Рудик (внефракционный),

Сергей Тарута (Батькивщина).