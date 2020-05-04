Все разделы
Укр / Рус

Часть нардепов не получит зарплату из-за прогулов – ОПОРА

Понедельник, 4 мая 2020, 11:20

60 депутатов Верховной Рады прогуляли в апреле более 30% голосований, и по закону зарплату за месяц им не должны выдавать.

Источник: анализ гражданской сети "ОПОРА"

Детали: По словам активистов, в соответствии с принятыми в октябре 2019 года парламентом изменениями в законодательство, теперь посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Такое решение по депутатам предстоит принять в комитете по вопросам регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

По данным ОПОРЫ, 100% голосований пропустили 16 депутатов:

Андрей Кожемякин (Батькивщина),

Андрей Холодов (Слуга народа),

Анжелика Лабунская (Батькивщина),

Вадим Новинский (внефракционный),

Вадим Столар (ОПЗЖ),

Валерий Дубиль (Батькивщина),

Виктор Балога (За будущее),

Виталий Данилов (Батькивщина),

Григорий Немыря (Батькивщина),

Мустафа Джемилев (Европейская солидарность),

Олег Макаров (Голос),

Александра Устинова (Голос),

Олесь Довгий (внефракционный),

Сергей Власенко (Батькивщина),

Сергей Рудик (внефракционный),

Сергей Тарута (Батькивщина).

Украинская правда
Темы: Верховная Радазарплаты


powered by lun.ua
Главное сегодня

Разведка США выяснила, зачем Китай скрыл данные о коронавирусе

Италия отменяет жесткий карантин, действовавший почти два месяца

инфографика15 украинцев погибли за день от коронавируса, уже более 12 тысяч заражений

Гончарук рассказал о своем будущем в политике

Грозы с градом и даже снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Черкасская ОГА просит суд отменить ослабление карантина в Черкассах

Все главные новости...
Верховная Рада
Арахамия заявил, что Тищенко должны наказать из-за скандала с рестораном
ВСК Рады проверит налоговые злоупотребления с начала 2019 года
Саакашвили нашли новую должность – Арахамия
Последние новости
11:36
"Укрнафта" за первый квартала года получила 850 миллионов чистого убытка
11:31
Количество больных на COVID-19 в Москве "скакнуло" почти на 6 тысяч
11:20
Часть нардепов не получит зарплату из-за прогулов – ОПОРА
10:55
В Украине нет отечественных костюмов биологической защиты от COVID-19 - глава Минздрава
10:53
В WizzAir рассказали, почему решили открыть базу во Львове в разгар коронакризиса
10:47
Тимошенко стала долларовой миллионершей
10:37
Разведка США выяснила, зачем Китай скрыл данные о коронавирусе
10:14
В Минздраве анонсируют проведение плановых операций и госпитализаций, но при определенных условиях
10:08
Степанов заявил, что мэры городов не могут отменять карантин
10:04
Официальный курс: гривня почти не поменялась
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!