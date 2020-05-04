Кличко сообщил об уменьшении количества киевлян с коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице уменьшается количество людей с коронавирусом.

Источник: его брифинг, который транслировался в Youtube

Прямая речь: "Отмечу, что количество людей, у которых обнаружили вирус, несколько уменьшается".

Детали: В то же время, отметил он, растет число инфицированных, которым нужна госпитализация.

По словам Кличко, за прошедшие суткам в столице выявлено еще 24 случая заболевания Covid-19, 1 человек погиб.

Всего по состоянию на 4 мая в Киеве насчитывается 1535 заражения, 27 больных умерли.

В больницах находятся 215 человек, из них 4 детей.

Как сообщил мэр, рекордсменом по заболеваемости является Дарницкий район.

Предыстория: По состоянию на воскресенье, 3 апреля, в украинской столице насчитывалось 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, плюс 17 больных за сутки.