Януковича повторно вызвали в ГБР

Государственное бюро расследований повторно вызвало беглого президента Виктора Януковича для проведения следственных действий 13 мая.

Источник: повестка о вызове на сайте ГБР

Дословно: "В связи с неявкой 30.04.2020 года, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., 15 ч. 00 мин. 13 мая 2020 года до следователя третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими".

Детали: Его вызвали в главное следственное управление ГБР к Бересту А.А., "для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий" в рамках уголовного производства №62019000000000046.

Производство под этим номером открыто в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимир Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

Янукович уволил Заману, по неофициальной информации, из-за того, что тот отказался дать приказ на выдвижение на Киев десантной дивизии из Днепропетровска.

Замана свидетельствовал по делу о государственной измене Виктора Януковича. Он говорил, что первые сообщения об обострении ситуации в Крыму начали поступать в январе 2014 года. Замана утверждал, что разговаривал по этому поводу с Александром Турчиновым, но тогдашнее руководство якобы решило не отвечать на агрессию.

Турчинов назвал эти показания ложью.

25 февраля 2019 года Замане сообщили о подозрении в государственной измене. Суд арестовал экс-чиновника.

Ему частности вменяют уменьшение личного состава боеспособных военнослужащих и расформирование воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.

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