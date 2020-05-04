Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы с большим доверием относятся только к Зеленскому

Понедельник, 4 мая 2020, 17:28
Украинцы с большим доверием относятся только к Зеленскому

Президенту Владимиру Зеленского украинцы чаще выражают доверие чем недоверие.

Источник: Исследование проведенное социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020

Детали: Среди представленных в опросе политиков, лишь к Зеленскому доверие выражается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют - 37%).

Больше всего не доверяют украинцы Петру Порошенко и Юлии Тимошенко.

Исследования проводились методом телефонного интервью.

 
скриншот

Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предыстория:

  • Согласно данным другого опроса, результаты которого опубликовали в понедельник, если бы первый тур президентских выборов состоялся в конце апреля 2020 года, 42,6% избирателей, которые определились с кандидатом, поддержали бы действующего президента Владимира Зеленского.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Последние новости
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
Все новости...
Реклама: