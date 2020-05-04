Украинцы с большим доверием относятся только к Зеленскому

Президенту Владимиру Зеленского украинцы чаще выражают доверие чем недоверие.

Источник: Исследование проведенное социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020

Детали: Среди представленных в опросе политиков, лишь к Зеленскому доверие выражается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют - 37%).

Больше всего не доверяют украинцы Петру Порошенко и Юлии Тимошенко.

Исследования проводились методом телефонного интервью.

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Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предыстория: