Боевики 4 раза нарушили "тишину"
4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Источник: штаб ООС
Детали: Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливал наши позиции неподалеку Верхнеторецкого.
По окрестностям Новотроицкого и Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ вели огонь по защитникам Крымского.
Потерь со стороны Украины в результате обстрелов нет.