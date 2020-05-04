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Боевики 4 раза нарушили "тишину"

Понедельник, 4 мая 2020, 19:56

4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Источник: штаб ООС

Детали: Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливал наши позиции неподалеку Верхнеторецкого.

По окрестностям Новотроицкого и Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ вели огонь по защитникам Крымского.

Потерь со стороны Украины в результате обстрелов нет.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действияДонбассвойна


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