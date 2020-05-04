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Укр / Рус

В Украину прилетел "Антей" с медгрузом

Понедельник, 4 мая 2020, 21:01

В Украину из Китая прибыл Ан-22 "Антей", который привез медицинское оборудование и средства защиты для медиков.

Источник: пресс-служба "Нефтегаза"

Дословно: "Мы закупили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты медиков. "Антей" – один из двух самолетов, который доставил этот важнейший груз в Украину! А завтра ждем "Мрію".

Детали: В самолете доставили 65600 защитных костюмов, 200 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств и 12 мобильных цифровых рентген-аппаратов

В компании отметили, что медицинское оборудование и защитные костюмы бесплатно распределять между больницами страны, которые определит Минздрав. Доставку по больницам также берет на себя "Нефтегаз".

Украинская правда
Темы: коронавирусНефтегазмедицина


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