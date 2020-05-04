Ермак: Венедиктова полностью соответствует принципам Зеленского

Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что работа генерального прокурора Ирины Венедиктов соответствует принципам, которые являются приоритетными для президента Владимира Зеленского.

Источник: выступление Ермака на онлайн-встречи, организованной американским Atlantic Council

"Безусловно, мы сами чувствуем, что сегодня работа всех правоохранительных органов недостаточна. И поэтому реформы, которые мы начали, безусловно будут продолжаться. Все изменения, в том числе и кадровые изменения, которые произошли, прежде всего в Генеральной прокуратуре, они настроены на совершенствование и ускорение реформ".

"Для команды президента Зеленского одним из приоритетов было и остается независимость работы правоохранительных органов. Мы считаем, что новый руководитель Генеральной прокуратуры госпожа Венедиктова полностью соответствует этим принципам".

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