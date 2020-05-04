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Кулеба предложил установить в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне

Понедельник, 4 мая 2020, 22:01
Кулеба предложил установить в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре со своим немецким коллегой Гайко Маасом поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинском, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти".

Детали: Кулеба и Маас также обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине.

Украинская правда
Темы: МИДГермания
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