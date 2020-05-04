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Боевики российскими ракетами обстреляли село с мирным населением на Донбассе

Понедельник, 4 мая 2020, 22:42

Боевики террористической организации "ДНР" обстреляли украинские позиции из ракеты, которая находится на вооружении России.

Источник: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Детали: В прокуратуре сообщают, что во время досудебного расследования установлено, что 3 мая 2020 боевики "ДНР", действующие под контролем Российской Федерации, обстреляли село Павлополь Донецкой области, где живет мирное население.

Во время осмотра на месте обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящаяся на вооружении РФ.

Доказательства передадут в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Украинская правда
Темы: ДонбассРосcиябоевые действиявойна


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