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От осложнений, вызванных коронавирусом умерло 250 тысяч человек

Вторник, 5 мая 2020, 01:48
NEXU Science Communication/via REUTERS

В мире 251 707 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 1 190 946 пациентов уже выздоровели.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: в мире с 3 639 492 диагностированных случаев заболевания 1 190 946 человек выздоровели и 251 707 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (1 210 267), Испании (248 301), Италии (211 938), Великобритании (190 584), Франции (169 462) и Германии (166 137).

Больше всего летальных случаев от этой болезни в США (69 492), Италии (29079), Великобритании (28734), Испании (25 428).

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Темы: коронавирус


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