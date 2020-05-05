От осложнений, вызванных коронавирусом умерло 250 тысяч человек
Вторник, 5 мая 2020, 01:48
В мире 251 707 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 1 190 946 пациентов уже выздоровели.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: в мире с 3 639 492 диагностированных случаев заболевания 1 190 946 человек выздоровели и 251 707 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (1 210 267), Испании (248 301), Италии (211 938), Великобритании (190 584), Франции (169 462) и Германии (166 137).
Больше всего летальных случаев от этой болезни в США (69 492), Италии (29079), Великобритании (28734), Испании (25 428).
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