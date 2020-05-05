Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От коронавируса умерли 250 тысяч человек

Вторник, 5 мая 2020, 01:48
От коронавируса умерли 250 тысяч человек
NEXU Science Communication/via REUTERS

В мире 251 707 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 1 190 946 пациентов уже выздоровели.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: в мире с 3 639 492 диагностированных случаев заболевания 1 190 946 человек выздоровели и 251 707 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (1 210 267), Испании (248 301), Италии (211 938), Великобритании (190 584), Франции (169 462) и Германии (166 137).

Больше всего летальных случаев от этой болезни в США (69 492), Италии (29079), Великобритании (28734), Испании (25 428).

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
Все новости...
Реклама: