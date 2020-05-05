Президентские выборы в Беларуси состоятся летом — Лукашенко
Вторник, 5 мая 2020, 02:40
В Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов.
Источник: президент Беларуси Александр Лукашенко,передает БЕЛТА
Прямая речь: "У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа".
Детали: раньше Лукашенко обещал, что "на тот свет меня из президентского кресла не понесут".
Справка:
- Александр Лукашенко возглавляет Беларусь с 1994 года.
- В пятый раз он был избран президентом в 2015 году.
- 30 августа ему исполнится 66 лет.
Николай Донев, УП