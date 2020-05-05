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Президентские выборы в Беларуси состоятся летом — Лукашенко

Вторник, 5 мая 2020, 02:40

В Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов. 

Источник: президент Беларуси Александр Лукашенко,передает БЕЛТА

Прямая речь: "У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа".

Детали: раньше Лукашенко обещал, что "на тот свет меня из президентского кресла не понесут".

Справка: Александр Лукашенко возглавляет Беларусь с 1994 года.

В пятый раз он был избран президентом в 2015 году.

Николай Донев, УП
Темы: БеларусьвиборыЛукашенкооппозиция


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