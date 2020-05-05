Президентские выборы в Беларуси состоятся летом — Лукашенко

В Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов.

Источник: президент Беларуси Александр Лукашенко,передает БЕЛТА

Прямая речь: "У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа".

Детали: раньше Лукашенко обещал, что "на тот свет меня из президентского кресла не понесут".

Справка: Александр Лукашенко возглавляет Беларусь с 1994 года.

В пятый раз он был избран президентом в 2015 году.