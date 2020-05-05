От коронавируса в США погибнет до 100 тысяч граждан — Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что от коронавируса в США погибнет до 100 тысяч граждан.

Джерело: the guardian

Прямая речь: "Мы потеряем от 75, 80 до 100 000 человек. Это ужасно".

Напомним:

Ранее Трамп прогнозировал 60 000 смертей от COVID-19 в США.

В США с начала эпидемии зафиксировано 1 212 343 случаев инфицирования, умерли 69 723 человек.

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