От коронавируса в США погибнет до 100 тысяч граждан — Трамп
Вторник, 5 мая 2020, 03:31
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что от коронавируса в США погибнет до 100 тысяч граждан.
Джерело: the guardian
Прямая речь: "Мы потеряем от 75, 80 до 100 000 человек. Это ужасно".
Напомним:
- Ранее Трамп прогнозировал 60 000 смертей от COVID-19 в США.
- В США с начала эпидемии зафиксировано 1 212 343 случаев инфицирования, умерли 69 723 человек.
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