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От коронавируса в США погибнет до 100 тысяч граждан — Трамп

Вторник, 5 мая 2020, 03:31

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что от коронавируса в США погибнет до 100 тысяч граждан.

Джерело: the guardian

Прямая речь: "Мы потеряем от 75, 80 до 100 000 человек. Это ужасно". 

Напомним: 

  • Ранее Трамп прогнозировал 60 000 смертей от COVID-19 в США.
  • В США с начала эпидемии зафиксировано 1 212 343 случаев инфицирования, умерли 69 723 человек.

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Темы: СШАкоронавирус


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