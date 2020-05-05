МОЗ о смягчении карантина: Тяжело дышать не в маске, а с воспалением легких
Министерство здравоохранения призывает не нарушать масочный режим и держать дистанцию и после смягчения карантина 11 мая.
Источник: Telegram канал Коронавирус_инфо
Дословно: "Уже с 11 мая мы понемногу начнем возвращаться к привычной жизни. Многие уже думает, что опасность миновала, и начинают пожимать руки, обниматься, пренебрегать правилами личной гигиены.
Надеяться на удачу во время пандемии – не лучший вариант. Цена может быть слишком высокой.
Каждый раз, снимая маску при контакте с другими, помните: трудно дышать в маске, трудно дышать с воспалением легких".
Этому предшествовало: Кабинет министров 4 мая продолжил карантин в Украине до 22 мая, но 11 мая, как и обещали, будут послабления в запретах.
Карантин из-за пандемии коронавируса Sars CoV 2, что вызывает коронавирусную болезнь COVID-19 длится в Украине с 12 марта.
С 1 мая в Украине разрешили работать продовольственным рынкам, если они соблюдают требования карантина, в частности, касательно социальной дистанции, индивидуальных средств защиты, дезинфекции и тому подобном.