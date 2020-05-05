Болгария может заблокировать начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС

Болгария, вероятно, наложит вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС из-за отсутствия прогресса в работе двустороннего комитета, состоящего из историков, которые отвечают за определение общей истории двух стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил лидер правящей партии GERB Андрей Ковачев в интервью Euractiv.

"Если комиссия по истории не возобновит работу до июня, а власти в Скопье продолжат фальсифицировать историю, Болгария не согласится начать предварительные переговоры о вступлении с Северной Македонией", - сказал Ковачев, добавив, что он выражает личное мнение.

По словам Ковачева, Европейская комиссия должна начать переговоры о членстве Северной Македонии и Албании в июне.

Затем предстоит межправительственная конференция, на которой страны-члены ЕС должны проголосовать единогласно. Хотя дата конференции пока не установлена, она может произойти во время председательства Германии в ЕС в июле.

В соответствии с Договором о соседстве между Болгарией и северной Македонией, который предшествовал знаменательному соглашению об изменении названия балканской страны, был создан комитет, которому было поручено определить общую историю двух стран.

Хотя Скопье утверждал, что работа комитета откладывается из-за отсрочки выборов в законодательные органы в связи с пандемией, комитет не работал с декабря прошлого года. Даже до того, как выборы были отложены, двусторонний комитет не был очень успешным.

Историки достигли согласия по средневековой истории, но дискуссии вокруг освободительной борьбы против Османской империи затянулись, а комитет, похоже, особенно застрял в вопросе личности Гоце Делчева (1872-1903).

Гоце Делчев - болгарский революционер, боролся за независимость Македонии, которая находилась под управлением Османской империи в начале XX века. В коммунистической Югославии, частью которой была Северная Македония, книги по истории называли Делчева македонцем.

Напомним, 12 февраля 2019 года правительство в Скопье официально сообщило об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО 27 марта 2020 года.

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