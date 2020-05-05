Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгария может заблокировать начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС

Вторник, 5 мая 2020, 10:23

Болгария, вероятно, наложит вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС из-за отсутствия прогресса в работе двустороннего комитета, состоящего из историков, которые отвечают за определение общей истории двух стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил лидер правящей партии GERB Андрей Ковачев в интервью Euractiv.

"Если комиссия по истории не возобновит работу до июня, а власти в Скопье продолжат фальсифицировать историю, Болгария не согласится начать предварительные переговоры о вступлении с Северной Македонией", - сказал Ковачев, добавив, что он выражает личное мнение.

По словам Ковачева, Европейская комиссия должна начать переговоры о членстве Северной Македонии и Албании в июне.

Затем предстоит межправительственная конференция, на которой страны-члены ЕС должны проголосовать единогласно. Хотя дата конференции пока не установлена, она может произойти во время председательства Германии в ЕС в июле.

В соответствии с Договором о соседстве между Болгарией и северной Македонией, который предшествовал знаменательному соглашению об изменении названия балканской страны, был создан комитет, которому было поручено определить общую историю двух стран.

Хотя Скопье утверждал, что работа комитета откладывается из-за отсрочки выборов в законодательные органы в связи с пандемией, комитет не работал с декабря прошлого года. Даже до того, как выборы были отложены, двусторонний комитет не был очень успешным.

Историки достигли согласия по средневековой истории, но дискуссии вокруг освободительной борьбы против Османской империи затянулись, а комитет, похоже, особенно застрял в вопросе личности Гоце Делчева (1872-1903).

Гоце Делчев - болгарский революционер, боролся за независимость Македонии, которая находилась под управлением Османской империи в начале XX века. В коммунистической Югославии, частью которой была Северная Македония, книги по истории называли Делчева македонцем.

Напомним, 12 февраля 2019 года правительство в Скопье официально сообщило об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО 27 марта 2020 года.

Читайте подробнее: "Путь к НАТО: как Македония вырвалась из круга "друзей РФ" и становится членом Альянса".

Темы: БолгарияЕСМакедония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Болгария
В Болгарии задержали мужчину за угрозу убить министра обороны из-за поддержки Украины
Правительство Северной Македонии одобрило изменения в конституцию по требованию Болгарии ради вступления в ЕС
Экспорт болгарского оружия вырос на 200% после начала войны в Украине
Последние новости
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
Все новости...
Реклама: