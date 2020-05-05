Офис президента показал отчет фонда по борьбе с COVID-19

Общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374 миллиона 620 тысяч гривен – это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, пресс-служба президента

Детали: Офис президента обнародовал отчет фонда по ликвидации последствий COVID-19.

Тимошенко же напомнил, что президент Владимир Зеленский договаривался с крупным бизнесом, что он будет помогать с закупкой средств для защиты украинских врачей, полиции, пограничников и так далее. Бизнес внес деньги в соответствующий фонд.

Согласно оперативному отчету, общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374 млн 620 тыс. грн. У 12 украинских поставщиков было закуплено продукции на 155,6 млн грн, у семи иностранных поставщиков – на 182,6 млн грн.

На авиационную доставку медсредств было потрачено 33,6 млн грн. Расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги составили 286 тыс. грн.

Оперативний звіт (PDF)

Оперативний звіт (Text) ​

Состоялось 17 рейсов в Китай (10 рейсов в Сямэнь, четыре рейса – в Гуанчжоу, три рейса – в Пекин) и 4 рейса в Корею (в Сеул).

Было закуплено:

респираторов – 1 млн 127 тыс. по средней цене 74,32 грн / ед.,

костюмов биозащиты – 173 тыс. по средней цене 416,16 грн / шт.,

костюмов биозащиты многоразового использования – 12 тыс. по средней цене 1050 грн / ед.,

защитных очков – 60 тыс. по средней цене 111,52 грн / шт.,

ПЦР-тестов иностранного производства – более 100 тыс. по средней цене 231,2 грн / шт.,

наборов для ПЦР-тестирование украинского производства – 600 тыс. по средней цене 58,02 грн / ед.,

защитных экранов для лица – 50 тыс. по средней цене 46,78 грн / ед.,

термометров – 21,5 тыс. по средней цене 17,7 грн / ед.,

экспресс-тестов – 150 тыс. по средней цене 173 грн / шт.,

более 6 млн медицинских перчаток и много других спецсредств и оборудования.

По словам Тимошенко, цены "очень низкие даже для китайского и корейского рынков".

Доставленные средства защиты распределялись через департаменты здравоохранения в каждую область Украины, а также на нужды полиции, пограничников, военных и сотрудников других ведомств, которые работают в тесном контакте с населением.

По словам Тимошенко, было три вида грузов: первый – то, что закупал и привозил фонд в интересах врачей и полицейских; второй – те же средства защиты и медицинское оборудование, которые закупал бизнес и передавал в больницы или МОЗу (эти поставки также оплачивал фонд); третий – средства индивидуальной защиты для аптек и магазинов, 99% из этого – трехслойные маски.

Заместитель главы ОП пояснил, что коммерческие компании попросили предоставить возможность летать из Китая – и им дали такую ​​возможность, и они самолеты с масками оплачивали уже сами. Благодаря этому за две-три недели удалось снизить цену масок в аптеках с 20-25 гривен до 8-10 гривен.