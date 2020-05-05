В Киеве COVID-19 подтвердился в порядка 12% случаев подозрений – Кличко

Из порядка 7 тысяч тестов на коронавирус в Киеве за все время эпидемии COVID-19 положительный результат был в примерно 12% случаев.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко на ежедневном брифинге

Прямая речь: "В Киеве продолжают работать мобильные бригады медиков, которые выезжают к людям на забор образцов для ПЦР-тестов. Сегодня в столице 28 таких бригад.

За минувшие сутки совершено забор материалов более 260 киевлян. В целом мобильные бригады отобрали более 7 тысяч образцов биоматериала у киевлян с подозрением на коронавирус, то есть почти половину от общего количества протестированных киевлян.

Исследуют тесты в четырех лабораториях города. Из всех отобранных образцов положительный результат дают примерно 12% сделанных тестов.

Сегодня тестов в столице пока хватает, но мы ожидаем следующую партию тестов".

Детали: В столице за прошедшие сутки, 4 мая, подтвердили коронавирус у 48 человек, 11 пациентов выздоровели, 1 человек умер. За все время пандемии в Киеве 1583 человека заболели, 28 человек умерли.